Первый участок дороги ТЭЦ-1 – ТЭЦ-2 сдадут к 2024 году – власти

Дорогу в Петропавловске-Камчатском, которая соединит Петропавловское шоссе с Северо-Востоком, будут строить в четыре этапа, до 2024 года властям предстоит закончить первый из них, сообщили корреспонденту ИА «Камчатка» в министерстве транспорта и дорожного строительства региона.

Возведение новой дороги, которая соединит южную часть Петропавловска-Камчатского с федеральной трассой, проходит в рамках поручения президента РФ Владимира Путина, которое он озвучил по итогам визита на полуостров в 2022 году.

«Первый этап – от Петропавловского шоссе до улицы Солнечная. До 2024 года нам надо построить 7,6 км дороги. В 2025 году начнем второй этап – от проспекта Циолковского до Северо-Восточного шоссе. В 2027 году стартуют третий и четвертый этапы, которые завершатся в 2030 году замыканием объездного кольца», – сказали в министерстве.

К строительству трассы приступят в ближайшем строительном сезоне. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета – не менее 19 млрд. рублей.