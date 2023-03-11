Мультфильм про Камчатку создали в Дальневосточной столице

Одна из серий проекта «Песнь Севера» «В гостях у эвенов» полностью посвящена Камчатке и ее красотам, а также коренным малочисленным народам, рассказали создатели эпизода.

Как признаются создатели, этот эпизод стал данью уважения полуострову.

«Хронометраж серии всего 10 минут, но вмещает в себя целый мир, и даже не один. Это наш современный, знакомый и понятный русскоязычный мир, и мир коренных народов севера с их традициями, языком и, конечно, легендами», – сказано в сообщении.

Проект создается во Владивостоке, но охватывает собой не только Дальний Восток, но и историю, географию, традиции коренных народов севера на территории всей России.

«Песнь Севера» – мультфильм для детей и взрослых, показанный простым и понятным языком и визуальным рядом.