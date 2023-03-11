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  4. Камчатский школьник сломал руку на территории одной из школ краевой столицы

Камчатский школьник сломал руку на территории одной из школ краевой столицы

14:55
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Камчатский школьник сломал руку на территории одной из школ краевой столицы

Прокуратура провела проверку по факту травмирования ребенка на территории образовательного учреждения, сообщила в своем telegram-канале прокуратура Камчатского края.

Установлено, что в январе этого года из-за ненадлежащей расчистки территории средней школы № 10 Петропавловска-Камчатского 10-летний мальчик получил травму в виде перелома костей предплечья со смещением.

«На пришкольном дворе имелся участок наледи, на которой дети после уроков катались “на ногах”. Ребенок играл в компании своих приятелей и упал, был госпитализирован в лечебное учреждение, где проходил лечение почти месяц», – сказано в сообщении.

Органы внесли директору школы представление, а также возбудили в отношении него дело об административном правонарушении.

В интересах несовершеннолетнего и его законного представителя в суд предъявлено исковое заявление о компенсации морального вреда за вред, причиненный здоровью, на общую сумму 230 тыс. рублей.

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