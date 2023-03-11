Андрей Воровский избран главой Соболевского района на Камчатке

Андрей Воровский избран главой Соболевского района на очередной сессии Думы Соболевского муниципального района большинством голосов, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края со ссылкой на министра по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Дениса Прудкого.

«Ранее, решением конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района, депутатам были предложены две кандидатуры для избрания одного из них на должность главы района. Поздравляю Андрея Викторовича с избранием на должность и желаю ему успехов в исполнении должностных полномочий на благо жителей района», – рассказал Денис Прудкий.

Решение о проведении конкурса было принято в связи с истечением срока полномочий действующего главы района Василия Куркина.