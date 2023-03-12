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  5. «Берингия-2023»: тринадцать этапов гонки преодолели каюры на Камчатке

«Берингия-2023»: тринадцать этапов гонки преодолели каюры на Камчатке

16:30
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Фото: ИА "Камчатка"/архив
Фото: ИА "Камчатка"/архив

Продолжается традиционная гонка на собачьих упряжках «Берингия-2023» на Камчатке. Участники преодолели тринадцать этапов, сообщает ИА «Камчатка».

По результатам 13-го этапа первым пришел Николай Левковский, вторым – Андрей Семашкин, третьим – Алексей Попов.

Затем этап завершили упряжки Анны Самашкиной, Алексея Иванова и Абдурасула Холмуродова.

На этом этапе каюры преодолели 70 км от базы оленеводов до 5 НУП.

На 14-ом этапе гонки упряжкам предстоит преодолеть 60 километров до поселка Карага.

26 февраля в селе Эссо Быстринского района стартовала камчатская традиционная гонка на собачьих упряжках «Берингия-2023», участие в которой изначально приняли девять каюров. Встретят каюров на финише в Усть-Камчатске. Протяженность трассы составит более 1 425 километров.

Отследить хронику большой гонки «Берингия-2023» можно здесь.

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