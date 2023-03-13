Жителям Камчатки помогут справиться с тревожностью

Жителей Камчатки приглашают принять участие в беседе на тему «Тревожность в состоянии неопределенности», сообщили в Камчатской краевой научной библиотеке им. С.П. Крашенинникова.

Беседу проведет психолог Лена Абрамян 15 марта в 18:00 в прямом эфире в социальной сети ВКонтакте.

«Тревожность – это естественная реакция на угрожающие ситуации, которая является своего рода функцией выживания. Тревожность может ощущаться в разной степени интенсивности, от неясного беспокойства до сильных телесных симптомов или панических атак, когда возникает ощущение, что вы можете упасть в обморок. Эпизод тревожности, как правило, проходит, но может вернуться. Каждый день мы узнаем из новостной повестки о событиях, из-за которых переживаем, на работе или в учебном заведении возникают стрессовые ситуации, к тому же у некоторых людей это усугубляется личной склонностью проявлять тревожность», - говорится в сообщении.

Жителям Камчатки предлагают вместе с психологом определить симптомы тревожности и узнать, как помочь себе снизить её уровень в повседневной жизни.

Участие бесплатное. Возрастные ограничения: 12+. Справки по телефону: 25-23-55.