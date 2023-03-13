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Два новых автомобиля передали камчатским бойцам в зоне спецоперации

12:35
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Два новых автомобиля передали камчатским бойцам в зоне спецоперации

Камчатским военным в зоне СВО передали два новых автомобиля УАЗ, которые предназначены для оказания медицинской помощи, сообщает губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем telegram-канале.

«Автомобили, это повышение безопасности, подвоз необходимого на передовую и эвакуация раненых. Буквально недавно два автомобиля для медицинской помощи передали от правительства Камчатского края, в общей сложности больше десяти автомобилей направили в зону проведения спецоперации», – отметил губернатор.

Машины уже доехали до места и переданы бойцам.

Камчатка участвует в проекте «Машины для фронта». Его инициаторы – авторы telegram-канала «Операция Z: военкоры Русской весны», которые объявили сбор средств. Проект объединяет всех желающих помочь для приобретения транспортных средств.

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