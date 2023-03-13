Камчатские врачи рассказали о гепатите С

Гепатит – воспаление печени, которое могут вызвать употребление алкоголя, прием некоторых лекарственных препаратов или инфицирование некоторыми вирусами. Существует несколько видов гепатитов, вызываемых соответствующими вирусами – А, B, C, D, E. Первые три – самые распространенные. При этом от гепатита С прививки не существует, сообщили в Камчатском Центре общественного здоровья.

«Гепатит С – это заболевание, которое вызывается вирусом гепатита С. Он поражает преимущественно печень, однако могут повреждаться и другие важные органы, например, почки или щитовидная железа. Хронический гепатит С возникает достаточно часто, в среднем у 3 из 4 человек. У каждого четвертого заболевание проходит самостоятельно и зачастую человек узнает об этом случайно спустя много лет», – пояснили специалисты Центра.

По словам медиков, если после заражения вирусом гепатита С организм человека не смог самостоятельно с ним справиться и вирус продолжает размножаться более 6 месяцев, значит, заболевание перешло в хроническую форму.

Вирус гепатита С находится в большом количестве в крови и других биологических жидкостях инфицированного человека.

Противовирусные препараты позволяют полностью излечивать гепатит С более чем в 95% случаев, однако уровень доступа к диагностике и лечению остается низким. В настоящее время вакцины против гепатита С не существует.