Житель Петропавловске лишился автомобиля из-за пристрастия к выпивке за рулем

Петропавловск-Камчатский городской суд вынес обвинительный приговор местному жителю по делу о систематическом пьянстве за рулем и конфисковал его авто, сообщили в прокуратуре Камчатского края.

По статье 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления) мужчине назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ. Он также лишен водительских прав на два года. Кроме того, суд постановил конфисковать автомобиль марки Nissan AD, на котором тот ездил пьяным.

В прокуратуре рассказали, что мужчина, уже лишённый водительских прав за пьяное вождение, в январе прошлого года снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и ездил по улицам краевой столицы. Его задержали госавтоинспекторы.