Как избежать заражения вирусом гепатита С, рассказали камчатские врачи

Заражение чаще всего происходит, когда кровь инфицированного человека попадает в кровь или на поврежденную кожу, слизистые оболочки другого человека, сообщили в Камчатском Центре общественного здоровья

«Наиболее высокий риск инфицирования вирусом гепатита С у людей, употребляющих инъекционные наркотики. Заражение также возможно при нанесении татуировок, пирсинге, проведении косметологических процедур, маникюра или педикюра, если в салонах используются нестерильные иглы или другие инструменты», – сказано в сообщении.

Инфекционисты предупреждают, что в домашних условиях заразиться можно при использовании общих бритв с лезвиями или маникюрных принадлежностей с другими членами семьи.

Для профилактики заражения необходимо отказаться от татуировок, пирсинга и необоснованных косметологических процедур, а для их проведения обращаться в организации, имеющие соответствующие сертификаты, обученных специалистов и использующие одноразовые или многоразовые стерильные инструменты.

«В домашних условиях необходимо пользоваться только собственными бритвами, маникюрными наборами, зубными щетками, полотенцами и другими средствами гигиены и не допускать их использования другими членами семьи. Чтобы избежать заражения половым путем необходимо использовать презервативы», – напомнили специалисты.