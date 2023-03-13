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  4. Юлия ОБЕРТЫНСКАЯ: хранительница традиций Севера

Юлия ОБЕРТЫНСКАЯ: хранительница традиций Севера

17:10
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Юлия ОБЕРТЫНСКАЯ: хранительница традиций Севера

В серии публикаций мы знакомим вас с участниками межрегионального этнокультурного просветительского марафона «Берингия – Арктика». Он стал одним из важнейших мероприятий зимнего фестиваля «Берингия – 2023».

Марафон провели при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В этом году в нем впервые приняли участие представители не только Камчатки, но и других регионов – Республики Саха (Якутия), Магаданской области и Чукотского автономного округа.

Юлия Алексеевна Обертынская – коренная чукчанка. Жена, мама, бабушка и прабабушка – она знает, хранит и передает потомкам чукотскую культуру.

С Юлией Алексеевной мы встретились у нее дома, недалеко от Елизова. На своем участке рядом с вполне обычным загородным коттеджем хранительница традиций Севера поставила ярангу. В яранге – очаг. Там Юлия Алексеевна и приняла нашу группу.

- Юлия Алексеевна, почему вы решили построить недалеко от современного города ярангу?

- Вы знаете, чтобы не забыть свои обычаи, нравы, культуру, обряды и передать это наследие детям. У меня двое дочерей и сын. Они выросли на северо-востоке Камчатки. Они все это видели: моя сестра, мама – мы все это делали, обрабатывали шкуры в яранге. А сейчас вот внучки выделывают.

Делают это девочки точно так же. Как делала их бабушка, и ее бабушка. Юлия не рассказывает своим потомкам о традициях, а действительно передает их из рук в руки. Одно дело слова, другое – умелые набитые руки. В рассказе можно что-то упустить. Когда смотришь за работой мастера никакой недосказанности не остается.

- Это же не так просто шкуру выделать и сшить из нее одежду. Моей кухлянке, между прочим, лет шестьдесят. Ее шила еще моя мать.

Традиционное шитье одежды – дело тонкое. Человеку со стороны зачастую кажется, что настоящая мастерица – та, чьи кухлянки и малахаи богато и ярко расшиты. Но Юлия Алексеевна говорит, что все это показное, а настоящую мастерицу узнают иначе. По шву. Раньше, когда мужчина выбирал себе жену, он смотрел, как сделана пошитая ею одежда: аккуратный ли шов, тщательный ли. Ведь одежду шили не на сезон – многие вещи носили всю жизнь. И в том, насколько внимательна девушка в труде, легко было рассмотреть всю ее.

Рядом с нами в яранге внучка – тоже Юля. У нее на коленях шкура, мехом вниз. В руках девушки палка толщиной с женское запястье. В палку утоплен камень с острой гранью, острием наружу. Этим нехитрым приспособлением девушка обрабатывает шкуру, снимает с нее мездру – так называется грубая изнанка еще не выделанной кожи. Скоблить так шкуру – дело непростое и небыстрое. Но и дальнейшая работа со шкурами – не легче: ее надо размягчить и вытянуть. Юлия Алексеевна показывает, как размягчать шкуру – нужно ухватить крепко в горсти участок шкуры, растереть его, как будто застирываешь пятно, а потом размягченный пятачок кожи растянуть. И таким образом нужно «простирнуть», промять и растянуть каждый участок шкуры.

- Это зимняя, – показывает Юлия Алексеевна толстую шкуру с густым темным мехом. – Мех длинный, а бывает еще длиннее.

На внучках кухлянки с более коротким и светлым мехом – осенние шкуры.

- Сейчас шкур не много. Есть только на то, чтобы показать детям, как выделывать, – сетует Обертынская. – Сейчас оленей не много: 7-8 голов. Но раньше стада были по 10-12 тысяч голов. Тысячелетиями мои предки занимались оленеводством. Мы из богатого рода. Если бы не было кухлянок и вот этого всего, – обводит хозяйка ярангу рукой, – думали бы, что мы из бедной семьи.

Еще один вид традиционной деятельности – собаководство. Поэтому фестиваль «Берингия» для Юлии Алексеевны – мероприятие особое. То, что вновь можно увидеть людей, которые передвигаются по полуострову, как встарь – на санях, запряженных собаками, – важно для нее. Это помогает сохранить огромный культурный пласт: мастерство изготовления нарт, селекция, дрессировка и сохранение пород ездовых собак. Собаки испокон веков были рядом с жителями Севера. За время этого соседства люди Севера изучили повадки – язык тела – этих животных досконально.

- Мы занимались не только оленеводством, но обязательно держали собак. По собаке можно определить, о чем она говорит. И тут первое дело – глаза. Глаза у собаки могут улыбаться, злиться. Это хорошо видно. Холка встает тоже по-разному. Когда сильно дыбится - злится, но бывает просто распушенная – значит, ей что-то нравится.

Поэтому гонка, которая возрождает это доброе соседство и дружбу человека и собаки, Юлии Алексеевне нравится. Но она всегда переживает за собак, «меньших братьев» как она их называет: не устают ли, накормлены ли. И с собаками постоянно надо разговаривать, считает Юлия Алексеевна. - Когда с ними обращаешься ласковым словом: «Ну давай, ну поднажми! Я тебя очень прошу» - все!

А ласковому с «младшими братьями» каюру успех в гонке гарантирован.

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