Личная гигиена один из способов защититься от гепатита – медики

Источником инфекции является больной человек: при вирусном гепатите А заражение чаще всего происходит через немытые овощи и фрукты, грязные руки, посуду и воду; реже – при переливании крови инфицированного донора и половым путем, сообщили в Камчатском Центре общественного здоровья

«Вирусные гепатиты В, С, G распространяются при переливаниях крови и ее компонентов, при некоторых медицинских вмешательствах, гемодиализе и недостаточной обработке инструментов; при татуировках, пирсинге, маникюре и педикюре, пользование общими лезвиями, ножницами и зубными щетками, а также половым путем и при внутривенном употреблении наркотиков», – сказано в сообщении.

В последние годы увеличился процент выявления вирусных гепатитов G и вируса ТТ, гепатит TTV, благодаря совершенствованию методов диагностики. Часто выявляется сочетание нескольких вирусов, типа В + С, С + G, что ведет к более быстрому развитию болезни. При вирусном гепатите В и G существует так называемый вертикальный путь заражения – от матери через плаценту к плоду.

Появление специфических противовирусных препаратов позволяет не только тормозить заболевание, но и полностью освободиться от вируса у значительной части больных, предотвращая тяжелые поздние осложнения. Отсутствие лечения в течение многих лет приводит к развитию цирроза печени и гепатокарциноме. В настоящее время заболевания гепатитом А и В можно предотвратить с помощью прививки, которая является самым эффективным и безопасным методом защиты.