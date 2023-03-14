Экс-начальницу сельской почты на Камчатке будут судить за очередную растрату

Завершено расследование уголовного дела 39-летней экс-начальницы почтового отделения в селе Соболево, уже осужденной за растрату почти 1,7 млн казенных рублей, сообщили в следственном управлении СКР по Камчатскому краю.

Бывшая начальница почтового отделения обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата) и по части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог).

По данным следкома, с сентября 2021-го по июль 2022 года женщина частями присваивала из кассы предприятия наличные деньги. Сумма похищенного превысила 2,3 млн рублей.

Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Как сообщалось, за предыдущее преступление фигурантка дела была приговорена к лишению свободы на 3 года 1 месяц условно с испытательным сроком 3 года.