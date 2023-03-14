Антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» стартовала на Камчатке

Первый этап общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» пройдет на Камчатке с 13 по 24 марта, сообщили в управлении МВД России по Камчатскому краю.

Во время акции полицейские проведут масштабные рейды по выявлению распространителей и потребителей наркотиков. Мероприятие также призвано помочь наркоманам избавиться от зависимости.

В ведомстве призывают камчатцев проявить гражданскую позицию и сообщать в полицию о наркопритонах и местах, где торгуют наркотиками, в том числе о тематических интернет-сайтах и группах в соцсетях и мессенджерах.

Звонить можно круглосуточно по телефонам 8 (4512) 27-11-02, либо 102; 8 (4152) 42-53-53.