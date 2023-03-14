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Средства на награждение участников гонки «Берингия. Авачa» выделил Фонд «Будущее Камчатки»

13:57
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Средства на награждение участников гонки «Берингия. Авачa» выделил Фонд «Будущее Камчатки»

Средства на награды для участников гонки на собачьих упряжках на средние дистанции – чемпионата двух и более федеральных округов по снежным дисциплинам ездового спорта «Берингия. Авачa» выделил социально ответственный бизнес при участии Фонда «Будущее Камчатки».

«Победителям, в соответствии с занятыми местами, вручили сертификаты номиналом по 500, 400 и 300 тысяч рублей в каждой из двух номинаций», – рассказали в Фонде.

Победителем в дисциплине «нарта-длинная дистанция: восемь собак» стал Алексей Ситников, второе место занял Александр Кривогорницын, третье место у Захара Майватова.
В дисциплине «нарта-длинная дистанция: более восьми собак» победителем стал Адрей Семашкин, второе место у Андрея Притчина, третье место заняла Семашкина Анна.
Чемпионат двух и более федеральных округов по снежным дисциплинам ездового спорта «Берингия. Авачa» проходили в рамках зимнего фестиваля «Берингия – 2023».

Все проекты Фонда «Будущее Камчатки» преследуют социальные, благотворительные, культурные, образовательные и другие общественно-полезные цели, которые ведут к развитию социально-экономической сферы Камчатского края.

Фонд создан при Правительстве Камчатского края 24 января 2022 года.

Учредитель Фонда – министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края.

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