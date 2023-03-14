Читайте нас в социальных сетях:
14 Марта, вторник
Облачно
ночью -4°C
днем 1°C
ветер 3.6 м/с
Завтра, 15 Марта
Облачно
-3 ... 2°C
ветер 3.6 м/с
  2. Новости Камчатки
  3. Происшествия
  4. Камчатские рыбинспекторы выявили более 40 нарушителей за неделю

Камчатские рыбинспекторы выявили более 40 нарушителей за неделю

14:30
13
Камчатские рыбинспекторы выявили более 40 нарушителей за неделю

Сотрудники Росрыболовства при проведении рейдов на Камчатке выявили 41 правонарушение за неделю, сообщает пресс-служба теруправления ведомства.

Нарушения выявлены в Елизовском, Усть-Большерецком, Мильковском, Быстринском Усть-Камчатском и Соболевском районах, а также в Корякском округе.

С 6 по 12 марта изъяты и отправлены на ответственное хранение 3 кг незаконно добытых водных биоресурсов и 14 орудий лова. В ведомстве добавили, что в регионе для борьбы с незаконным промыслом на водных объектах задействованы 12 мобильных групп.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Камчатские рыбинспекторы выявили 35 нарушителей за неделю
Камчатские рыбинспекторы выявили 65 нарушителей за неделю
Камчатские инспекторы Росрыболовства выявили более 20 нарушителей за неделю
Камчатские врачи рассказали, как развивается новорожденный в первые недели жизни
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.