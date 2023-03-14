Камчатские рыбинспекторы выявили более 40 нарушителей за неделю

Сотрудники Росрыболовства при проведении рейдов на Камчатке выявили 41 правонарушение за неделю, сообщает пресс-служба теруправления ведомства.

Нарушения выявлены в Елизовском, Усть-Большерецком, Мильковском, Быстринском Усть-Камчатском и Соболевском районах, а также в Корякском округе.

С 6 по 12 марта изъяты и отправлены на ответственное хранение 3 кг незаконно добытых водных биоресурсов и 14 орудий лова. В ведомстве добавили, что в регионе для борьбы с незаконным промыслом на водных объектах задействованы 12 мобильных групп.