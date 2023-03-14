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Камчатским военнослужащим прочитают лекцию, посвященную отказу от вредных привычек – медики

14:46
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Камчатским военнослужащим прочитают лекцию, посвященную отказу от вредных привычек – медики

Специалист по социальной работе Камчатского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Крылова сегодня встретится с военнослужащими отдела охраны войск Национальной гвардии РФ, сообщили в Центре.

«В ходе лекции, посвященной отказу от вредных привычек, специалист расскажет о том, кому выгоден курящий народ, об уловках табачных производителей и о том, как отказаться от курения. В своей работе Мария Крылова использует исторические факты, аналитику, мнение авторитетных российских врачей, графику и видеоматериалы», – сказано в сообщении.

Сотрудники Центра медпрофилактики ведут просветительскую работу с целью укрепления здоровья жителей Камчатки. В основе этой деятельности – регулярные лекции на разные темы для школьников, студентов, а также для взрослого трудоспособного населения.

Оставить заявку на проведение профилактической беседы, а также выбрать тему можно по тел.: 8-924-695-31-86.

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