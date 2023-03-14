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  4. Завершают набор на второй поток программы «Муравьев-Амурский 2030»

Завершают набор на второй поток программы «Муравьев-Амурский 2030»

15:20
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Завершают набор на второй поток программы «Муравьев-Амурский 2030»

Два дня остается до завершения набора во второй поток образовательной программы «Муравьев-Амурский 2030», сообщил губернатор Камчатского края в своем Telegram-канале.

«Решение объявить 2023 год Годом молодежи на Камчатке — осознанное решение с моей стороны, потому что я считаю, что молодежи необходимо уделять дополнительное внимание во всех сферах, в том числе в сфере развития нашей государственной службы и управления. Одним из эффективных инструментов в этом является программа “Муравьев-Амурский 2030”», – написал Владимир Солодов.

Это проект позволит молодым ребятам пройти серьезную программу по семи образовательным модулям и получить дальнейшие возможности для самореализации в Дальневосточном регионе.

Подать заявку на участие в проекте необходимо на сайте. До окончания набора осталось два дня.

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