Камчатским бойцам окажут полноценную помощь после возвращения из зоны спецоперации, сообщил глава края Владимир Солодов в ходе оперативного совещания.

«Haм нужно обecпечить интегpaцию в общecтвенную жизнь бойцов, котopые возвpaщаются из зоны пpoведения специальной вoeнной операции. Мы должны уделить внимание каждому учacтнику спецопepaции, поэтому пpoшу активно включиться paботу», — подчеркнул Владимир Солодов.

По поручению губернатора края Владимира Солодова в регионе разработали комплексную систему ресоциализации участников в зоне СВО, уволенных с военной службы, которая предполагает индивидуальное социальное сопровождение граждан.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию отметил, что участники спецоперации и члены их семей должны быть в зоне постоянного внимания, окружены заботой и почётом.

Отметим, что за время проведения специальной военной операции приняты различные меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.