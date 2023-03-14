Камчатские врачи рассказали о симптомах вирусных заболеваний печени

Вирусный гепатит – самое распространенное заболевание печени и каждый год в мире только от острого вирусного гепатита погибает до 2 миллионов человек. Причинами могут быть вирусы гепатитов А, В, С, D, G, TTV и другие вирусные инфекции, сообщили в Центре общественного здоровья.

«Самым заметным симптомом болезни печени является желтуха кожи и слизистых. Часто беспокоят немотивированная слабость, быстрая утомляемость, снижение аппетита, тошнота, рвота, боли, чувство тяжести в правом подреберье или эпигастрии, увеличение печени, боли в суставах, темный цвет мочи и осветление стула; могут отмечаться гриппоподобные явления, повышение температуры. Такие симптомы проявляются при гепатитах А, В, D и Е», – сказано в сообщении.

Специфические симптомы хронических гепатитов отсутствуют. При поражении печени нередко бывают сыпь, кожный зуд, аллергические реакции и, особенно, солнечная аллергия. Прогрессирование заболевания приводит к развитию осложнений в виде варикозного расширения вен пищевода и желудка с угрозой кровотечение из них, а также отеков на ногах и энцефалопатии.

Гепатиты С и G более коварны – они могут никак не проявлять себя: нередко долгие годы единственным симптомом является непреходящая усталость.

«Вирусный гепатит считается хроническим, если заболевание длится более 6 месяцев и иммунная система не может с ней справиться», – добавили медики.