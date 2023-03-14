Вечер памяти основателя ансамбля «Мэнго» проведут на Камчатке

Вечер памяти основателя знаменитого ансамбля «Мэнго», Александра Гиля, проведут в главной библиотеке Камчатки 17 марта в 17:00, сообщает в пресс-службе правительства Камчатского края.

«В программе запланирован концерт “Наставник, Мастер и Творец”, посвященный юбилею Заслуженного артиста России, почетного гражданина Петропавловска-Камчатского Александра Гиля. Для зрителей с лучшими номерами выступят национальные ансамбли: “Ейгунычвын” (Школьные годы), “Эйвет”, “КОРИТЭВ” и “Уйкоаль”. Специально из Быстринского района на концерт приедет эвенский национальный ансамбль “Нулгур”», – сказано в сообщении.

Помимо этого будет показан авторский фильм Валерия Кравченко «Изменивший судьбу». Лента поведает о творческом пути хореографа и балетмейстера, о его детище – Государственном академическом корякском национальном ансамбле танца «Мэнго».

Посмотреть трансляцию прямого эфира с вечера памяти Александра Гиля можно будет на ВКонтакте и RuTube-канале камчатского центра народного творчества.