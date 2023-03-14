Камчатские медики рассказали об опасных и самых распространенных типах гепатита

Ежегодно в мире регистрируются порядка 1,4 млн случаев заболевания гепатитом А, но при этом на один случай выраженной инфекции приходится минимум 5-10 случаев бессимптомного заражения. В России уровень заболеваемости гепатитом А снижается: в 2020 году был зарегистрирован минимальный показатель – 1,9 на 100 000 населения, рассказали в Камчатском Центре общественного здоровья.

«Вирус гепатита А передается с зараженными продуктами и водой, при тесном физическом контакте с больным. Этот вид гепатита называют также болезнью грязных рук, поскольку часто им заражаются дети, играя, например, в песочницах», – рассказали в Центре.

Опасным для жизни врачи считают гепатит В. По данным статистики, в мире насчитывается не менее 300 млн пациентов с хроническим гепатитом. Эта инфекция за год уносит около 800 тысяч жизней. Заражение происходит половым путем и при контакте с кровью. Гепатит B развивается и у маленьких детей, часто болезнь у них переходит в хроническую форму.

«С момента заражения до появления первых симптомов может пройти 1-6 месяцев, в среднем – 80 дней. Исходом заболевания может стать как полное излечение, так и осложнение в виде хронического заболевания, цирроза печени и онкологии», – пояснили специалисты.

Не менее опасной разновидностью является вирусный гепатит С. В мире хроническим гепатитом С больны около 58 млн человек. Вирус передается главным образом через кровь: при употреблении наркотиков внутривенно, во время косметических и медицинских процедур, реже половым путем. Примерно у трети зараженных первые полгода достигается спонтанное излечение, у остальных 55–85% развивается хроническое заболевание.

Инкубационный период заболевания составляет от 2 недель до полугода, болезнь нередко выявляют, когда уже повреждена печень и другие органы. При отсутствии лечения гепатит С может привести к циррозу и раку печени.