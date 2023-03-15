Замглавы камчатского Вилючинска стал фигурантом коррупционного дела

Следователи возбудили уголовное дело против заместителя главы администрации Вилючинского городского округа, подозреваемого в незаконном участии в предпринимательской деятельности (статья 289 УК РФ), сообщили в Следственном управлении СКР по Камчатскому краю.

По данным следствия, фигурант дела, являющийся также начальником управления архитектуры и городского хозяйства закрытого города подводников, с марта по октябрь прошлого года организовал преступную схему по обеспечению участия аффилированной ему организации на торгах при заключении многомиллионного муниципального контракта.

«Чиновник, используя свое служебное положение, обеспечил заключение муниципального контракта на благоустройство территории городского округа с фирмой, одним из учредителей которой являлся его сын. Также подозреваемый через доверенных лиц принимал участие в управлении фирмой. Он давал указания в ее работе, участвовал в проверках этой организации, оказывал ей протекцию», - сказали в СК.

Там подчеркнули, что сумма контракта по благоустройству превысила 78 млн рублей.

В здании администрации Вилючинска, муниципальном учреждении и ряде фирм следователи СКР провели обыски, изъяли документацию.

Уголовное дело возбуждено и расследуется при оперативном сопровождении сотрудников краевых управлений ФСБ России и МВД России.

По данным ИА «Камчатка», речь идет о заместителе главы администрации Вилючинска Владимире Васькине.