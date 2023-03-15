«Её отзывчивость до глубины души поражает»: семья с Камчатки благодарит Ирину Яровую за спасение жизни и здоровья родных

Жительница Камчатки Александра Бармина поблагодарила вице-спикера Госдумы Ирину Яровую за экстренную помощь её матери и сыну. Женщина обращалась в приёмную депутата дважды. В первый раз усилиями парламентария у молодого парня после приступа эпилепсии появилась перспектива вновь обрести способность говорить.

Второй раз благодаря участию депутата пожилая мама заявительницы вовремя попала в федеральную клинку и смогла победить онкологию.

Александра Бармина рассказала, что впервые беда в ее семью пришла четыре года назад. В октябре 2018 года её сын, выпускник седьмой школы Петропавловска, студент военного вуза в Санкт-Петербурге Кирилл Бармин впал в кому после обширного кровоизлияния в мозг и приступа эпилепсии. Парень перенёс 9 операций на мозге, провёл в реанимации около полугода, из них месяц – в коме. После больницы, вопреки всем прогнозам врачей, благодаря чуткой заботе мамы и пожилой бабушки, Кирилл научился заново глотать, держать ложку и даже немного стоять самостоятельно. Но чтобы начать возвращаться к полноценной жизни, парню нужна была реабилитация в НИИ патологии речи в Москве. Самостоятельно семья не смогла решить этот вопрос и Александра Бармина обратилась к Ирине Яровой.

Депутат незамедлительно связалась с врачами Кирилла и руководством федерального медцентра. Буквально через несколько дней юношу приняли на реабилитацию. Курс лечения дал прекрасный результат – врачи сказали, что в перспективе ему можно восстановить речь.

Но тут в семью Барминых снова пришла беда – у бабушки, которая ухаживает за Кириллом в Санкт-Петербурге, обнаружили онкологию. Принять ее на бесплатное лечение в северной столице не смогли из-за отсутствия регистрации.

«Когда нужно было ложиться в больницу на курс лечения, сказали, что только за деньги. У нас нет такой возможности. Бабушка на Камчатку вернуться не может, потому что там за Кириллом ухаживает. Я опять пошла к Ирине Анатольевне – она в очередной раз не оставила нас в беде», – рассказала Александра.

Парламентарий снова оперативно подключилась – благодаря Ирине Яровой направление в федеральный онкоцентр было получено. В НИИ имени Блохина 77-летней женщине провели три курса химиотерапии. Рак отступил. Теперь бабушка продолжает ухаживать за внуком, пока мама, здесь на Камчатке, зарабатывает – она единственный кормилец в семье.

«Я знаю, что такое ад. Я знаю, что такое горе – когда ты бежишь в реанимацию и не знаешь, к живому или к мертвому ребенку. Вы даже представить не можете, что чувствуешь, когда происходит первое движение глаз, улыбка, реакция на «да» и «нет». Я, как и вся моя семья, в огромном долгу перед Ириной Анатольевной. Человеком с огромным сердцем, с огромной любовью, с таким уважением относящейся к камчадалам. Я ей желаю огромного здоровья, терпения, успехов в ее нелегком труде. Ну и чтобы ее огромного сердца хватило еще на многих людей. Слишком многим требуется ее помощь. И ее отзывчивость до глубины души поражает», – сказала Александра Бармина.

Ирина Яровая много лет оказывает большую помощь системе здравоохранения Камчатки. По ее инициативе налажено взаимодействие камчатских врачей с ведущими медицинскими центрами страны. Ирина Яровая лично курирует лечение всех онкобольных детей в регионе.