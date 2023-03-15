Читайте нас в социальных сетях:
Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 03 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Общество
  4. Новый врач-реабилитолог появился в поликлинике 2-й горбольницы Петропавловска-Камчатского

Новый врач-реабилитолог появился в поликлинике 2-й горбольницы Петропавловска-Камчатского

13:00
21
Новый врач-реабилитолог появился в поликлинике 2-й горбольницы Петропавловска-Камчатского

Новый врач-реабилитолог начал работать в отделении реабилитации, которое действует в поликлиническом отделении Петропавловск-Камчатской городской больницы №2. Доктор приступил к работе 9 марта, сообщил корреспонденту ИА «Камчатка» заведующий отделением медицинской реабилитации городской больницы №2 Фарход Шакиров.

«К нам устроился врач-реабилитолог с 9 марта. Это очень важно, потому что с новым врачом можно увеличить количество пациентов по реабилитации», – рассказал заведующий отделением.

Напомним, создание реабилитационного центра в Петропавловске-Камчатском – поручение президента РФ Владимира Путина. В 2022 году курс реабилитации прошли 65 человек.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Две купели будут открыты в Петропавловске-Камчатском с 18 на 19 января
Рыбаки Камчатки благодаря Ирине Яровой смогут регистрировать суда в порту Петропавловска-Камчатского
Мужчину с наркотиками задержали полицейские в лесополосе Петропавловска-Камчатского
Отключат свет сегодня на нескольких улицах Петропавловска-Камчатского
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.