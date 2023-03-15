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  4. Прокуратуре пришлось судиться за справедливое распределение земель ТОР «Камчатка»

Прокуратуре пришлось судиться за справедливое распределение земель ТОР «Камчатка»

13:23
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Прокуратуре пришлось судиться за справедливое распределение земель ТОР «Камчатка»

Камчатский краевой суд признал незаконным решение администрации Елизовского района о предоставлении в аренду земельного участка в границах территории опережающего развития (ТОР) «Камчатка», сообщили в прокуратуре региона.

Там рассказали, что районная администрация отдала участок в аренду обществу с ограниченной ответственностью, не являющемуся резидентом ТОР. При этом на спорный участок претендовала также Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. Но ее обращение муниципалитет при первоначальном рассмотрении отклонил, а при повторном в установленные сроки не зарегистрировал.

Прокуратура внесла представление, потребовала нарушения устранить. Но районная администрация обжаловала его в суде. Там иск администрации отклонили, а требования прокуратуры признали обоснованными.

Решение суда вступило в законную силу.

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