Музыкальное сопровождение праздника в честь старта гонки-пролога «Берингии» оплатил Фонд «Будущее Камчатки»

Средства на оплату музыкального сопровождения праздника в честь старта гонки-пролога «Берингии – 2023» выделил социально ответственный бизнес при участии Фонда «Будущее Камчатки».

«В целях организации культурной программы в честь старта гонки-пролога в рамках зимнего фестиваля «Берингия – 2023» были оплачены услуги по звуковому сопровождению. Средств на оплату данных услуг в бюджете Быстринского района предусмотрено не было», – сообщили в Фонде.

26 февраля в селе Эссо Быстринского района Камчатского края стартовала традиционная гонка на собачьих упряжках «Берингия – 2023», участие в которой приняли девять каюров. Встретят каюров на финише в Усть-Камчатске. Протяженность трассы составит более 1 425 километров.

Все проекты Фонда «Будущее Камчатки» преследуют социальные, благотворительные, культурные, образовательные и другие общественно-полезные цели, которые ведут к развитию социально-экономической сферы Камчатского края.

Фонд создан при Правительстве Камчатского края 24 января 2022 года.

Учредитель Фонда – министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края.