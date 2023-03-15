Разработка ПСД мастер-плана столицы Камчатки завершится до конца года

Разработка проектно-сметной документации (ПСД) объектов мастер-плана Петропавловска-Камчатского завершится до конца этого года, сейчас определены земельные участки по 11 объектам и ведется работа по заключению договоров и контрактов на проектные работы, сообщается на сайте правительства Камчатского края.

Совещание по мастер-планированию дальневосточных городов прошло в Бурятии под председательством президента Владимира Путина.

«Ключевая, базовая задача – сделать дальневосточный регион по-настоящему современным, притягательным для учёбы, работы и для ведения бизнеса. Если взять последние десять лет, то за это время мы добились заметных результатов в рамках развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы Дальнего Востока. Вместе с тем предстоит приложить серьёзные усилия, чтобы кардинально повысить качество жизни людей в дальневосточных регионах, создать комфортную и безопасную городскую среду, решить инфраструктурные, экологические проблемы, придать дополнительный импульс деловым инициативам, открыть новые возможности и перспективы для образования, трудоустройства и самореализации граждан», – сказал Путин.

Глава государства отметил, что в прошлом году губернатор Камчатки Владимир Солодов успешно защитил первый на Дальнем Востоке мастер-план социально-экономического развития столицы региона – Петропавловска-Камчатского.

«В сентябре прошлого года мы обсудили первый мастер-план, подготовленный для Петропавловска-Камчатского. Его реализация уже одобрена Правительством. До 2030 года на развитие города и округа будет направлено почти 150 миллиардов рублей», – сказал президент.

В свою очередь, заместитель министра строительства и жилищной политики, главный архитектор Камчатского края Михаил Кудряшов сообщила, что средства от министерства развития Дальнего Востока на проектирование объектов мастер-плана уже доведены в регион. Как сообщалось , на разработку ПСД мастер-плана краевого центра Камчатке выделено 1 млрд 100 млн рублей.

Осенью прошлого года Владимир Путин утвердил перечень поручений по развитию Петропавловска-Камчатского. В перечне указаны ключевые моменты, которые должны изменить облик и вид города: благоустройство городской среды, комплексное развитие Петропавловской гавани, Комсомольской площади, причала Мехзавода и других. Также в документе прописаны поручения по коммунальной инфраструктуре, переселению людей из сейсмодефицитного жилья и дорогам.