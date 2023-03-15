Трутнев попросил президента Путина учесть финансирование реновации городов ДФО после 2030 года

Зампред Правительства РФ Юрий Трутнев на совещании по развитию городов ДФО под председательством Президента РФ сказал, обратился к Владимиру Путину с тем, что необходимо предусмотреть дальнейшее финансирование реновации. Сейчас разработка и воплощение в жизнь планов реновации Дальнего Востока, которую ведут по поручению Президента РФ Владимира Путина, рассчитана до 2030 года.

«Благодаря вашему решению, Владимир Владимирович, первый этап мастер-планов реновации дальневосточных городов обеспечен финансированием, — обратился к главе государства Юрий Трутнев. — Вы уже сказали, что выделено сто миллиардов рублей бюджетных кредитов. Правительство завершает разработку нормативных документов, и в ближайшее время эти средства придут в регионы. Еще сто миллиардов рублей будут доступны через облигации “ДОМ.РФ”, в том числе для финансирования социальной инфраструктуры. На благоустройство населенных пунктов Дальнего Востока из федерального бюджета ежегодно будут выделяться средства в размере пяти миллиардов рублей. В то же самое время программа создания, по сути, новых комфортных условий для жизни дальневосточников рассчитана до 2030 года, так что при следующих бюджетных циклах необходимо будет принимать решение о финансировании ее дальнейшей реализации».

В октябре 2022 года Владимир Путин одобрил мастер-план Развития Петропавловска-камчатского и дал ряд поручений по развитию краевой столицы.