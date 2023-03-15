Обновление инфраструктуры городов ДФО должно позволить им более активно включиться в экономическую жизнь страны – Путин

Глава государства Владимир Путин во время рабочей поездки в Бурятию в режиме видеоконференции провёл совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов. Одной из тем было расширение транзитных коридоров и увеличение встречных грузопотоков с партнёрами в азиатско-тихоокеанском регионе, – сообщает пресс-служба правительства Камчатского края. Это должно помочь городам более активно включиться в экономику страны.

«Это востребовано сейчас для страны в целом, и, конечно, это должно способствовать развитию тех регионов, в которых эта логистика должна развиваться. Таким образом, мы добьёмся здесь комплексного эффекта: и морские порты Дальнего Востока разгрузим, и связанность наших территорий повысим, и дадим дополнительный импульс региональным экономикам для создания рабочих мест и открытия новых производств», – отметил президент РФ Владимир Путин.

Для Камчатки главный инфраструктурный проект – Северный морской путь. Развитие СМП даст толчок всем сферам экономики. Поэтому для Камчатки важны частота и регулярность рейсов по Северному морскому пути.

«Ещё одно из основных направлений – это развитие портовой инфраструктуры и развитие транспортно-логистического комплекса. У нас на Камчатке сейчас реализуются несколько крупных проектов, которые будут способствовать этому развитию. Прежде всего это проект терминала “Сероглазка”, который в конце этого года будет запущен после третьего этапа модернизации. К концу этого года будут введены в эксплуатацию дополнительные причалы, что позволит нам уже в 2024 году принимать там крупнотоннажные суда, в том числе и международного класса, движущиеся в рамках международных транспортных путей», – рассказала заместитель председателя правительства Камчатского края Юлия Морозова.

В своем ежегодном Послании Федеральному Собранию Владимир Путин отметил, что Россия будет расширять перспективные внешнеэкономические связи и выстраивать новые логистические коридоры, в частности, Северный морской путь.