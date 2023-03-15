Юрий Трутнев: привести в комфортное состояние 25 городов – амбициозная задача

Полпред Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев по итогам совещания по развитию дальневосточных городов под председательством Владимира Путина, назвал реновацию 25 городов амбициозной задачей, которая откроет новую страницу в истории развития региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

«Выступали почти все министры Правительства. Такой согласованной позиции министров я давно не слышал. Хотел бы поблагодарить своих коллег, сказать, что это очень важно и для развития Дальнего Востока, и для развития России в целом. Конечно, поблагодарить Владимира Владимировича Путина, который нашел в своем графике возможность приехать сюда, посмотрен завод и провести это очень важное совещание. Михаил Владимирович Мишустин провел стратегическую сессию, по результатам которой выработано 11 инициатив по развитию Дальнего Востока. Мы начинаем строить новую Россию и начинаем с Дальнего Востока», — приводит пресс-служба слова Юрия Трутнева.

По итогам совещания Президент Владимир Путин поручил утвердить планы комплексного социально-экономического развития пяти дальневосточных городов до 1 сентября 2023 года. Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития столицы Камчатского края Правительство РФ утвердило в феврале этого года.