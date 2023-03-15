Камчатские медики рассказали, как выявляют вирусные гепатиты

Гепатит может быть вызван чем угодно, его целью всегда являются клетки печени: они перестают выполнять свои функции и гибнут, сообщили в Центре медицинской профилактики. Врачи убеждены, если выявить заболевание на начальном этапе, можно избежать серьезных осложнений.

«В настоящее время применяются несколько методов диагностики гепатита. Универсальным биологическим материалом для их выявления является венозная кровь. Ее исследуют методами иммуноферментного анализа и полимеразной цепной реакцией», – сказано в сообщении.

В то же время инструментальные методы обследования, в том числе КТ, МРТ, УЗИ, для диагностики гепатита малоэффективны.

«Они могут дать информацию о состоянии и структуре печени, но не о том, какой конкретно вирус поразил организм и как давно это произошло. Как правило, терапевт назначает целый ряд лабораторных тестов», – добавили в Центре.

Врачи отмечают, что даже у здорового человека показатели лабораторных исследований могут отличаться от нормы – такое случается в 1-4% случаев. А у 6% населения изменения печеночных тестов вообще не связаны с поражением печени. В то же время почти у 13% больных вирусным гепатитом С анализы в пределах нормы.