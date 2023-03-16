11 камер фотовидеофиксации установят в 2023 году на дорогах Камчатки

В Камчатском крае в 2023 году установят 11 новых камер фиксирующих нарушения правил дорожного движения, сообщили в правительстве региона.

«Четыре камеры фото-видео фиксации будут установлены на федеральной трассе А-401 Морпорт-Аэропорт, четыре на территории Петропавловска-Камчатского, две в Елизовском районе и одну на территории Елизовского городского поселения», — говорится в сообщении.

Камеры установят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

На Камчатке национальный проект «Безопасные качественные дороги», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, реализуется с 2019 года. Идет ремонт дорог, мостов, установка камер фиксации нарушений ПДД. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году.