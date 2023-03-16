Угроза выселения нависла над петропавловской ярмаркой на СРВ

ООО «Ярмарка на СРВ» в Петропавловске-Камчатском судится с администрацией краевого центра за право оставить на месте нестационарные торговые объекты на территории земельного участка по ул. Сахалинская, д. 2А, сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Камчатского края.

Руководство ярмарки подало в суд иск о признании незаконными действий Контрольного управления администрации камчатской столицы по направлению в МКУ «Служба благоустройства ПКГО» акта осмотра от 17 февраля этого года для демонтажа и вывоза торговых объектов ярмарки.

В начале месяца городская службы благоустройства развесила на киосках ярмарки уведомления с требованием до 17 марта освободить от них земельный участок. Поводом для таких уведомлений стал спорный акт осмотра.

«По мнению заявителя, спорные нестационарные торговые объекты не являются самовольно размещенными, поскольку размещены на основании договоров аренды торговых мест на территории, предоставленной для организации ярмарки», - говорится в сообщении.

Сама же универсальная ярмарка занимает землю на площади Труда вполне легально. Ее руководство убеждено, что Контрольное управление действует незаконно и просит суд защитить права предпринимателей.

Арбитражный суд встал на сторону коммерсантов и до рассмотрения спора по существу запретил городской Службе благоустройств демонтировать торговые объекты. Предварительное судебное заседание по этому делу назначено на 5 апреля.