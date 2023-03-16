Работники разных отраслей медицины ежедневно подвергаются риску заразиться гепатитом – медики

Работники разных отраслей медицины ежедневно подвергаются риску заражения вирусом гепатита В и С, сообщили в Центре медицинской профилактики. Риску профессионального инфицирования чаще всего подвержены медики, имеющие дело с кровью, её компонентами и другими биологическими жидкостями.

«В группе риска сотрудники отделения интенсивной терапии, стоматологии, гинекологии, хирургии, урологии, отделения диагностики и лабораторных исследований. Для таких медиков существуют особые правила безопасности», – сказано в сообщении.

Кроме того, сотрудники лечебно-профилактических организаций должны соблюдать:

– правила индивидуальной защиты (профессиональная одежда, перчатки);

– меры предосторожности при выполнении манипуляций с режущими и колющими инструментами;

– меры предосторожности при открытии флаконов, пробирок с биологическими жидкостями избегать уколов или порезов;

– при угрозе разбрызгивания крови применять средства защиты глаз и лица.

«Разборку, мойку, ополаскивание медицинского инструмента, пипеток, лабораторной посуды, приборов или аппаратов, которые соприкасались с кровью или сывороткой, надо проводить только в резиновых перчатках после предварительной дезинфекции», – добавили в Центре.

При повреждении кожных покровов необходимо немедленно обработать и снять перчатки, выдавить кровь из ранки, затем под проточной водой тщательно вымыть руки с мылом, обработать их 70% спиртом и смазать ранку 5% раствором йода. При загрязнении рук кровью следует немедленно обработать их 70% спиртом, вымыть их двукратно теплой проточной водой с мылом и насухо вытереть индивидуальным полотенцем.

Самой эффективной мерой профилактики медперсонала против гепатита В является 3-хкратная иммунизация.