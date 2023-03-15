Вышел новый выпуск газеты «Рыбак Камчатки» от 15 марта!

Читайте в свежем номере:

В один день, 11 марта, в двух районах Камчатского края состоялись рыбацкие соревнования. Его участников не испугали морозы. А один из рыбаков вышел на лед даже с переломом ноги. Подробности – в материале «Хоть в мороз, хоть со сломанной ногой».

Экологи заявляют, что вскрыли многочисленные факты незаконного промысла по всему Мировому океану, в том числе в Охотском и Беринговом морях. Читайте об этом в статье «АИС идет по следу».

Год назад на Камчатку прибыл новый супертраулер «Георгий Мещеряков». Это первое судно серии, а быть первым всегда тяжело. Мы решили узнать, каким был прошедший год для «Георгия Мещерякова» и его экипажа. Об этом расскажет публикация «Время первых».

В середине 1950-х в СССР началось массовое производство консервов «Килька в томате». Эта рыба быстро стала популярной. Истории этого продукта посвящен материал «Народная килька».

Также читайте в этом номере интервью с участником специальной военной операции. Он расскажет о тех, кто защищает мирных жителей Донбасса, отстаивает свободу и независимость своей Родины.

Газета вновь обращается к читателям: делитесь с нами своими рыбацкими историями, пусть о ваших приключениях узнает вся Камчатка!

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