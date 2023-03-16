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  4. Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи пройдёт 31 марта на Камчатке

Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи пройдёт 31 марта на Камчатке

15:59
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Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи пройдёт 31 марта на Камчатке

Камчатское региональное отделение Ассоциации юристов России 31 марта окажет бесплатную юридическую помощь жителям края, сообщили в пресс-службе ассоциации.

«Под эгидой Общероссийской общественной организации “Ассоциация юристов России” во всех регионах страны в этот день запланировано участие в качестве консультантов-юристов представителей органов судебной, исполнительной и законодательной власти, прокуратуры, государственных органов, адвокатуры, нотариата, юридического бизнеса, профессорско-преподавательского состава ВУЗов, молодежного движения Ассоциации», – сказано в сообщении.

Консультацию можно будет получить в Центре по оказанию бесплатной юридической помощи по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 40, офис 1, тел.: 8 (415-2) 41-28-07, 8-961-966-57-16.

Также принимать граждан будут юристы и в общественной приемной председателя политической партии «Единая Россия» Д. А. Медведева, расположенной по ул. Ленинградской, 89.

Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи пройдёт 31 марта на Камчатке 0
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