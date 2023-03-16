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  4. Главный врач Камчатского Центра СПИД встретилась с трудовыми коллективами – медики

Главный врач Камчатского Центра СПИД встретилась с трудовыми коллективами – медики

17:40
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Главный врач Камчатского Центра СПИД встретилась с трудовыми коллективами – медики

Главный врач Камчатского Центра СПИД Ирина Давудова встретилась в режиме видеоконференции с трудовыми коллективами полуострова, сообщили в Центре медпрофилактики.

«Специалист рассказала о мерах по борьбе с вирусными заболеваниями печени на Камчатке, о видах и степенях опасности гепатитов, о способах заражения и мерах профилактики, а также ответила на вопросы аудитории», – сказано в сообщении.

Мероприятие организовал Камчатский Центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

В беседе с врачом приняли участие представители 40 трудовых коллективов Камчатки, в том числе из отдаленных районов полуострова.

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