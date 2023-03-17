Экс-директор петропавловской столовой № 5 стала фигурантом дела о присвоении более 1,5 млн рублей

Следователи в Петропавловске-Камчатском возбудили уголовное дело о растрате более 1,5 млн казенных рублей против 53-летнней бывшей директора акционерного общества «Столовая № 5», сообщается в телеграм-канале Следственного управления СКР по Камчатскому краю.

Женщине инкриминируется часть 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в крупном размере). Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

По версии следствия, экс-директор когда-то популярной столовой с июня 2018 года по декабрь 2020 года, не ставя в известность Совет директоров, единолично издала нелегитимные приказы о собственном премировании на различные суммы.

«Коммерческой организации причин имущественный ущерб на сумму 1 млн 580 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

В квартире подозреваемой прошли обыски, женщина допрошена, назначены необходимые экспертизы. Экс-директор столовой №5 отправлена под домашний арест.

В свою очередь, в полиции сообщили, что преступление выявили оперуполномоченные отдела № 2 управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Камчатскому краю. Они продолжают оказывать оперативное сопровождение по уголовному делу.