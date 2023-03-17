Жителям Камчатки расскажут о творчестве Сергея Михалкова

Встреча участников проекта «Документальный вторник» пройдет 21 марта в Камчатской краевой научной библиотеке им. С.П. Крашенинникова. Она будет посвящена жизни и творчеству Сергея Михалкова, сообщается на сайте библиотеки.

В 2023 году отмечается 110-летие со дня рождения этого поэта, баснописца, драматурга, общественного деятеля. На кинопоказе проекта «Документальный вторник» продемонстрируют фильм «А что у вас?» (СССР, 1983 г.), снятый режиссером Сергеем Логиновым о жизни и творчестве Михалкова.

«Литературное наследие Сергея Михалкова составляют стихи, песни, пьесы, сценарии для мультипликационных и художественных фильмов, сатирические произведения, включая придуманный им киножурнал «Фитиль». Однако больше всего он известен именно как детский писатель. Его творчество знакомо многим поколениям россиян. Невозможно представить себе детство без «Дяди Стёпы», «Праздника непослушания», «Хрустальной вазы» и других книг. А ещё он написал текст для двух гимнов – Советского Союза и Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Встреча состоится 21 марта в 18:30. Возрастные ограничения: 12+. Вход свободный. Справки по телефону: 25-19-14.