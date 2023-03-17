Каждый медработник должен осознавать и понимать важность профилактики вирусных гепатитов – медики

Каждый медицинский работник должен осознавать и понимать важность профилактики вирусных гепатитов В и С, так как он несет ответственность не только за свою жизнь, но и за жизни пациентов, которые его окружают, сообщили в Центре общественного здоровья.

«В тех случаях, когда произошла травматизация рук и других частей тела с загрязнением кожи и слизистых биологическими жидкостями, медицинскому работнику, не привитому ранее против гепатита В, после принятие первых мер проводится иммунизация по эпидемическим показаниям так же трехкратно, но в более короткие сроки с ревакцинацией через 12 месяцев», – сказано в сообщении.

Прививка в этих случаях должна быть сделана не позднее 1-2 суток после травмы.

«Травмы медицинских работников должны учитываться в каждом лечебно-профилактическом учреждении. Пострадавшие должны наблюдаться не менее 6-12 месяцев у врача-инфекциониста», – добавили в Центре.

Медицинское наблюдение проводится с обязательным обследованием на маркеры вирусных гепатитов В, С.