Читайте нас в социальных сетях:
Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Здоровье
  4. Каждый медработник должен осознавать и понимать важность профилактики вирусных гепатитов – медики

Каждый медработник должен осознавать и понимать важность профилактики вирусных гепатитов – медики

11:45
41
Каждый медработник должен осознавать и понимать важность профилактики вирусных гепатитов – медики

Каждый медицинский работник должен осознавать и понимать важность профилактики вирусных гепатитов В и С, так как он несет ответственность не только за свою жизнь, но и за жизни пациентов, которые его окружают, сообщили в Центре общественного здоровья.

«В тех случаях, когда произошла травматизация рук и других частей тела с загрязнением кожи и слизистых биологическими жидкостями, медицинскому работнику, не привитому ранее против гепатита В, после принятие первых мер проводится иммунизация по эпидемическим показаниям так же трехкратно, но в более короткие сроки с ревакцинацией через 12 месяцев», – сказано в сообщении.

Прививка в этих случаях должна быть сделана не позднее 1-2 суток после травмы.

«Травмы медицинских работников должны учитываться в каждом лечебно-профилактическом учреждении. Пострадавшие должны наблюдаться не менее 6-12 месяцев у врача-инфекциониста», – добавили в Центре.

Медицинское наблюдение проводится с обязательным обследованием на маркеры вирусных гепатитов В, С.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Физическая активность поможет профилактировать деменцию – врачи
Камчатские медики рассказали, как профилактировать злокачественные новообразования
Профилактика стоматологических заболеваний – медики
Работники разных отраслей медицины ежедневно подвергаются риску заразиться гепатитом – медики
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.