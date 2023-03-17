Ирина Яровая: доклад Госдепа – это истерика и страх

Сопредседатель Парламентской комиссии, заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая считает, что доклад Госдепа – проявление истерики и страха.

«Доклад Госдепа – это истерика и страх. Очевидно, что парламентское расследование нарушило их планы оставаться незамеченными в проекте военно-биологической оккупации мира, который осуществляется под ложной вывеской гуманитарного сотрудничества». Соединенные Штаты не рассчитывали на то, что будет вскрыт главный бенефициар проекта в лице Пентагона, а значит, вскрыт и обман граждан стран, в которые они зашли «под ложной вывеской», уверена сопредседатель Комиссии.

Глава Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев прокомментировал развернутую США кампанию по дискредитации выводов российской Парламентской комиссии: «Накануне оглашения результатов работы российской Парламентской комиссии, расследующей деятельность биолабораторий на Украине, Соединенными Штатами развернута широкая кампания по их дискредитации. Мониторинг, который проводит Комиссия, выявил организованную Госдепартаментом при поддержке Агентства США по глобальным медиа серию публикаций, в которых пытаются нелепо оправдываться и ставить под сомнение очевидное. Обычно так поступают виновные в совершении преступлений с целью избежать справедливого возмездия».

Василий Пискарев считает, что США «есть что скрывать и чего бояться», так как Парламентская комиссия с привлечением экспертов и свидетелей вскрыла противоправную и антигуманную деятельность данных лабораторий в интересах США на Украине. Учитывая, что американские биолаборатории сегодня действуют и в других странах, после публикации материалы Комиссии будет трудно опровергнуть.

«Вот и торопятся американцы спешно сформировать общественное мнение в выгодном для них свете. Только вот есть непреложная истина: все тайное когда нибудь становится явным. Ждите!», – добавил Председатель Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

«Наше обращение в парламенты мира с предложением изучить и оценить договоры DTRA всерьез напугало и стало триггером суеты и неправдоподобных оправданий. Россия была и будет на позиции честного диалога с миром», – заявила Ирина Яровая.