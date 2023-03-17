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  4. Судебный пристав в Петропавловске лишился работы из-за «липового» диплома

Судебный пристав в Петропавловске лишился работы из-за «липового» диплома

13:50
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Судебный пристав в Петропавловске лишился работы из-за «липового» диплома

Петропавловск-Камчатский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему судебному приставу по делу об использовании «липового» диплома об образовании, сообщили в прокуратуре Камчатского края.

По части 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права), 39-летнему мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 8 месяцев.

В прокуратуре рассказали, что преступление обвиняемый совершил в 2020 году. Тогда начальство уведомило пристава, что его должность попала под сокращение. Ему предложили другую должность, для которой требовалось наличие образования не ниже среднего профессионального.

«Желая продолжить службу, мужчина представил в отдел кадров регионального УФССП копию заведомо поддельного диплома о присвоении ему необходимой квалификации», - сказали в ведомстве.

Когда правоохранители установили факт подделки диплома, сотрудника со службы уволили.

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