Грабитель в Петропавловске утащил из магазина корзину пирожных и мороженого

Уголовное дело о грабеже магазина возбуждено против 28-летнего ранее судимого жителя Петропавловска-Камчатского, сообщили в управлении Росгвардии по Камчатскому краю

Там рассказали, что грабителя задержал наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Росгвардейцы во время патрулирования улиц краевого центра заметили мужчину, спящего на автобусной остановке. Рядом с ним стояла металлическая корзинка, наполненная мороженым и пирожными. Заинтригованные правоохранители разбудили мужчину, а тот оказался пьян и агрессивен.

Выяснилось, что ранее парень пришел в магазин на улице Ленинградской, выбрал сладкий товар на сумму около трех тысяч рублей и убежал.

Злоумышленником занимаются полицейские.