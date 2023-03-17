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  4. Житель Камчатки выдумал историю о краже у него 10 млн рублей и попал под статью

Житель Камчатки выдумал историю о краже у него 10 млн рублей и попал под статью

14:40
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Житель Камчатки выдумал историю о краже у него 10 млн рублей и попал под статью

Прокуратура поддержала ходатайство об аресте автомобиля жителя Усть-Камчатского района обвиняемого в заведомо ложном доносе на сноху, сообщили в прокуратуре Камчатского края.

37-летнему мужчине инкриминируется часть 2 статьи 306 УК Ф (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого преступления). Прокуратура признала его возбуждение законным.

По данным ведомства, в ноябре прошлого года фигурант обратился в полицию с заявлением о хищении у него 10 млн рублей, совершенном бывшей супругой брата. Но оказалось, что таких денег у него не было и никто их у заявителя, конечно, не воровал.

«Позднее мужчина признался, что заявление написал из-за неприязненных отношений», - сказали в прокуратуре.

В качестве обеспечительной меры по уголовному делу суд арестовал автомобиль обвиняемого.

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