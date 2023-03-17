Камчатские врачи о повторном заражении гепатитом, диете и препаратах прямого противовирусного действия

Об основных заблуждениях насчёт гепатита и о самых распространенных вопросах, рассказали в Центре медпрофилоактики.

Можно ли заболеть гепатитом после прививки?

– При вакцинации от гепатита А заболеть нельзя, то же самое и с гепатитом В.

Но что такое прививка? Это инъекция. Каждая инъекция потенциально может нести в себе опасность. Поэтому крайне важно, кто, где и как вам делает прививку.

Гепатит и желтуха – это одно и то же?

– Конечно, нет. Желтуха связана с повышением в крови билирубина и является одним из симптомов, который определяет типичный гепатит. Словом, если при гепатите есть желтуха – он типичный. А уровень билирубина при гепатите отражает саму тяжесть заболевания. Но чаще гепатит протекает без желтухи.

Гепатит неизбежно ведет к скорой смерти?

– Это леденящее душу утверждение, вероятно, связано с тем, что печень при септическом состоянии «сдаётся» последней. Вот такой вот уникальный орган и стойкий боец! Печень в нашем организме занимается детоксикацией и синтезом, обладает огромным резервными и компенсаторными возможностями и действительно очень многое может выдержать. А когда при длительной борьбе за жизнь печень дает сбой, вот тогда уже действительно становится тревожно.

Может ли гепатит С пройти самостоятельно. Без лечения?

– После заражения гепатитом С около 20% пациентов выздоравливают. У 80% формируется хронический гепатит. До 2016 года таких хронических больных предпочитали вообще не лечить. В итоге, ничего не проходило, но и хуже пациентам не становилось. Когда на «арену» вышли препараты прямого противовирусного действия, ситуация изменилась в лучшую сторону. А исчезнуть «самостоятельно», без лечения гепатит С хронический может только в случае, если имела место лабораторная ошибка.

С гепатитом придется всю жизнь соблюдать диету «Стол №5»?

– Ответ прост: если есть гепатит (воспаление печени) – должна быть диета «Стол №5». Всё.

Можно ли держать под контролем гепатит, просто принимая гепатопротекторы и ведя здоровый образ жизни?

– Это верно лишь отчасти. Теоретически неактивный хронический гепатит С может никак не влиять на работоспособность человека при условии небольшой поддержки печени.

Можно ли повторно заразиться гепатитом С?

– Можно.

Можно ли заразиться гепатитом через посуду или личные вещи больного?

– Гепатитом В – вполне можно. Если в семье есть больной хроническим гепатитом В, то через 5 лет совместного проживания, как правило, инфицируются все члены семьи. А вот с гепатитом С такого не случается: спустя 15 и более лет в семье не инфицируются ни супруг, ни дети.

Правда ли, что беременность и лактация несовместимы с гепатитом?

– При хроническом гепатите В мать вообще не кормит ребенка. При хроническом гепатите С кормить грудью можно, но при высокой репликации вируса у матери от кормления ребенка лучше воздержаться.