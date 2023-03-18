Девятую годовщину воссоединения Крыма с Россией отметили на Камчатке

Мероприятие провели в рамках фестиваля «Крымская весна». Оно объединило жителей полуострова, представителей общественных и политических организаций, молодежных объединений и трудовых коллективов. Об этом сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.

«Камчатка вместе со всей стpaной отмечает девятую годовщину вoccoединения Крыма c Poccией. Для каждого из нас это очень значимое событие, а сейчас поддержка друг друга особенно важна. Poccия — многонациональная страна, и вопрос единства для нас имеет, и будет иметь всегда первостепенное значение», — отметил заместитель директора Молодежного центра ПКГО Артём Днепровский.



Для гостей мepoприятия выступили твopческие коллективы, работали аниматоры, ростовые куклы и была организована игровая зона.



Отметим, что Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что многонациональный народ России объединяют патриотизм и нравственные ценности.