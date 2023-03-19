Юрий Трутнев поздравил военнослужащих подводных сил ВМФ с Днем моряков-подводников

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поздравил моряков-подводников с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

В своем выступлении Юрий Трутнев он подчеркнул, что такую почетную и опасную профессию выбирают люди особого толка: сильные духом, не боящиеся идти на риск, обладающие огромной выдержкой и отвагой.



«Безупречная выучка, профессионализм, умение принимать взвешенные, ответственные решения, мужество, преданность Родине и Андреевскому флагу всегда отличали наших военных моряков», – приведены в сообщении слова Трутнева.



Зампред напомнил о подвигах советских военных моряков в годы Великой Отечественной войны.



«Сегодня, как и в Советское время, подводные силы Военно-морского флота - гарант территориальной целостности и независимости нашей страны, наш ядерный щит, дающий России право голоса, обеспечивающий безопасность миллионов наших граждан. В этот праздничный день хочу поблагодарить всех тех, кто связал свою жизнь с подводными силами ВМФ России, и пожелать им счастья, крепкого здоровья и дальнейших успехов в служении на благо Родины!» — поздравил моряков Юрий Трутнев.