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  4. Юрий Трутнев поздравил военнослужащих подводных сил ВМФ с Днем моряков-подводников

Юрий Трутнев поздравил военнослужащих подводных сил ВМФ с Днем моряков-подводников

17:00
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Юрий Трутнев поздравил военнослужащих подводных сил ВМФ с Днем моряков-подводников

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поздравил моряков-подводников с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края. 

В своем выступлении Юрий Трутнев он подчеркнул, что такую почетную и опасную профессию выбирают люди особого толка: сильные духом, не боящиеся идти на риск, обладающие огромной выдержкой и отвагой.

«Безупречная выучка, профессионализм, умение принимать взвешенные, ответственные решения, мужество, преданность Родине и Андреевскому флагу всегда отличали наших военных моряков», – приведены в сообщении слова Трутнева.

Зампред напомнил о подвигах советских военных моряков в годы Великой Отечественной войны.

«Сегодня, как и в Советское время, подводные силы Военно-морского флота - гарант территориальной целостности и независимости нашей страны, наш ядерный щит, дающий России право голоса, обеспечивающий безопасность миллионов наших граждан. В этот праздничный день хочу поблагодарить всех тех, кто связал свою жизнь с подводными силами ВМФ России, и пожелать им счастья, крепкого здоровья и дальнейших успехов в служении на благо Родины!» — поздравил моряков Юрий Трутнев.

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