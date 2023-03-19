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  4. Владимир Солодов поздравил камчатских моряков-подводников с профессиональным праздником

Владимир Солодов поздравил камчатских моряков-подводников с профессиональным праздником

16:00
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Фото: kamgov.ru
Фото: kamgov.ru

Моряков-подводников с профессиональным праздником поздравил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, сообщает пресс-служба краевого правительства.

«Наши подводники вписали в боевую летопись немало славных страниц и сегодня играют огромную роль в обеспечении безопасности страны. Подводные силы всегда были и остаются символом сильного российского государства, одной из основ его оборонной мощи», – сказал губернатор в своем поздравлении.

Губернатор особо отметил заслугу ветеранов сил подводного флота в воспитании молодого поколения.

«Подводные силы – это гордость всего Камчатского края. Уважаемые военнослужащие подводных сил Тихоокеанского флота России! Я желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, а вашим семья - тепла и благополучия!» – поздравил подводников Владимир Солодов.

День моряка-подводника значим для Камчатки — в Вилючинске находится база подводных сил Тихоокеанского флота.

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