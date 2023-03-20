Елизовчанин насмерть забил собутыльницу, защищая честь сожительницы

Следователи предъявили обвинение по делу 54-летнего елизовчанина о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть женщины (часть 4 статьи 111 УК РФ), сообщается в телеграм-канале следственного управления СКР по Камчатскому краю.

По данным следкома, фигурант дела был пьян, когда во время застолья поссорился со своей 49-летней знакомой, которая говорила гадости про его сожительницу. Обвиняемый ударил женщину по голове. Она впала в кому и через месяц умерла в реанимационном отделении больницы.

Обвиняемый арестован, он сидит в СИЗО.